Calciomercato dilettanti – Castellana da urlo, boom Marmirolo

MANTOVA Prima dei grandi colpi, partiamo dall’Eccellenza: il Castiglione ha fissato due amichevoli di lusso con Sampdoria e Bologna rispettivamente il 13 luglio a Temù e il 17 a Pinzolo.

Ora via alla carrellata dei botti in Promozione e Prima Categoria. Nella categoria maggiore la Castellana mette a segno due colpi stellari: il forte attaccante Ibou Faye Pape e il difensore Mauro Bonaccorsi entrambi dall’Ospitaletto, che ha vinto il campionato lo scorso anno. Risponde il Marmirolo, che sinora non si era mosso più di tanto in entrata, chiudendo per il portiere Andrea Errera dal Curtatone, per il centrocampista in quota Matteo Pomella dal Gonzaga, per il mediano Micheal Visioli e il difensore Alex Sabaini dal Suzzara. Finirà sul mercato invece Mazzocchi. Sarà bianconero? Chi lo sa. In entrata potrebbero arrivare anche un altro portiere, Michele Bertolani e il centrocampista Beschi, appetito anche dal San Lazzaro.

Sempre in Promozione la Governolese conferma il portiere Matteo Antoniazzi. Scendiamo in Prima Categoria, dove nel Crer il Viadana piazza due colpi, il difensore centrale Stefano Liera ex Campagnola e Futura e l’attaccante della Rapid United Gorni (1999). Come previsto, Marco Giarruffo si accasa all’Union Team. Ma a fare la parte del leone è lo Sporting che si assicura, come già anticipato ieri, il difensore Stefano Sarpong dalla Serenissima e l’attaccante Alberini dal San Lazzaro. Inoltre arrivano anche gli esterni offensivi Francesco Conigliaro dal Castiglione e Matteo Leorati dal Curtatone e il difensore Manuel Pedercini dal Marmirolo. Dalla Voltesi tornano dal prestito Marchi e Negri. Mancano ancora due tasselli: in porta rispunta Jacopo Gollini, mentre in attacco l’obiettivo è Amadou Ndiaye.

Oggi il Sermide potrebbe annunciare il mister: in ballottaggio sempre il favorito Marco Goldoni e Cesare Bruschi, per l’attacco si cercherà di convincere Pedrazzoli ex Quarantolese. In Seconda Aldo Petrassi è il nuovo allenatore del Sant’Egidio San Pio X: era il vice dell’ex tecnico Feci. Si separano le strade fra il Casaloldo e bomber D’Amico. Colpo della Ceresarese che prende l’ex Asola Ferrara.

In Terza torna al Segnate dopo l’esperienza al Budrione De Santis, restano Finatti, Rizzuto e Ogliani.