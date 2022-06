Basket Under 17 Eccellenza m – Conto alla rovescia per le finali nazionali

Mantova Ci siamo: Mantova è pronta per ospitare le finali nazionali Under 17 Eccellenza maschili. Consorzio Universo Treviso e Cantù infatti sono le ultime due squadre che si sono qualificate e lunedì prossimo via all’ultimo atto in terra virgiliana che assegnerà lo scudetto di categoria. Domenica in Piazza Sordello, a partire dalle ore 18, è prevista la presentazione delle 16 formazioni partecipanti: oltre a Universo Treviso e Cantù, ecco Varese, Orange Basket Bassano, Stella Azzurra Roma, Fulgur Fidenza, Derthona Basket, Firenze Accademy, Reyer Venezia, Virtus Roseto, Basket Ancona, Olimpia Roma, Svincolati Milazzo, Dinamo Sassari, Tezenis Verona e One Team Forlì. In Piazza Sordello alla vernice parlerà un rappresentante delle squadre, uno degli arbitri (sono giovani, vengono da tutta Italia, e non ci sono mantovani) e uno degli allenatori. Non mancheranno ovviamente di presenziare all’evento Giorgio Maggi, presidente della Federbasket lombarda, e Giuseppe Rizzi della Federbasket per il settore giovanile. Ci saranno anche rappresentanti del Comune di Mantova, e forse il sindaco Mattia Palazzi. Le prime partite avranno inizio lunedì mattina dalle ore 11.30 al PalaSguaitzer di Borgochiesanuova e alla Tea Arena di Curtatone. In questi due impianti si terrà la fase eliminatoria. La finale a quattro – sabato 25 e domenica 26 – avrà luogo alla Grana Padano Arena. Tutte le gare saranno trasmesse sui canali della Federazione Italiana Pallacanestro. «La macchina organizzativa procede molto bene – afferma Matteo Siliprandi delegato provinciale della Fip – Si tratta di un evento importante per il basket virgiliano. Tutta la fase organizzativa è stata curata nei minimi dettagli. Da lunedì la parola passa agli atleti che si daranno battaglia nelle varie partite e regaleranno grande spettacolo». Ieri è stato effettuato il sorteggio dei 4 gironi eliminatori di 4 squadre ciascuno che si sfideranno con formula all’italiana con gare di sola andata. Le prime classificate di ogni girone passeranno direttamente ai quarti di finale. Le seconde e le terze saranno ammesse agli spareggi. Le vincenti degli spareggi accederanno ai quarti. Le vincenti dei quarti in semifinale, poi le due perdenti disputeranno la finale per il 3º e 4º posto e le due vincenti invece la finalissima. Alla prima classificata sarà assegnato il titolo tricolore 2022.