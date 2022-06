Tuffi – Canottieri Mincio, pioggia di medaglie a Bergamo per il Trofeo Alpi

Bergamo A Bergamo per il Trofeo delle Alpi, gara interregionale del Nord Italia valido anche come campionato regionale della Lombardia, ottima prova della Canottieri Mincio, che si è tuffata… nelle medaglie.

Sara Buzzoni ha conquistato un doppio argento interregionale: Trofeo delle Alpi e Campionato regionale dal trampolino di 1 metro.

Beatrice Micale non ha voluto essere da meno e si è presa l’oro dal trampolino di 1 metro e il conseguente titolo regionale. Ancora Micale ha conquistato il bronzo nella gara open, sempre dal trampolino di 1 metro, alle spalle di due atlete ucraine.

Caterina Boscaglia si è messa al collo un doppio argento al Trofeo Alpi e nel regionale.

Meritate medaglie anche per Mattia Cortesi, che ha vinto un argento nel Trofeo Alpi e un oro (quindi anche il titolo) al regionale. Grande soddisfazione per il tecnico Francesco Priori, che ha visto riconosciuto l’impegno di questi ragazzi.