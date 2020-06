Calciomercato dilettanti – Castellana, preso Lancini. La Gove blinda i giovani e Mortari è a un passo

MANTOVA Raffica di conferme alla Governolese: trattenuti i giovani Cenzato, Busatto e Vitruk, resterà anche Rigon, prosegue la trattativa con il Porto per Bernardi, forte atleta classe 2002. In entrata, dopo gli acquisti già annunciati di Omoregie, Nouhi e Loschi, ci sono sempre in lista i nomi di Azzali, Mortara, Tosi, Cabroni, Baietta, Rasini e Morselli, tutti del SanLa. Un altro nome interessante per i Pirati sarebbe quello di Visentini, pure lui del San Lazzaro, ma sul giocatore c’è anche l’ombra del Suzzara. A proposito, le Zebre confermeranno Micheloni, c’è ancora da lavorare per l’eventuale prolungamento con Lonighi.

Tornando al San Lazzaro, il presidente Angelo Valenza ha annunciato il rientro alla base per fine prestito di diversi elementi che potrebbero fare comodo alla squadra di mister Stefano Negrini: si tratta di Cuttone, Romano, Bodano, Alberto Pini, Capelli, Mironi e l’oggetto del desiderio Rasini. Oggi il tecnico darà una risposta. Il baby attaccante classe 2000 accende le fantasie di molte squadre mantovane (Suzzara e Marmirolo ci hanno fatto sicuramente più di un pensierino), ma per ora, fanno sapere da Borgo Angeli, l’unica offerta concreta è arrivata da Mozzecane. Dal SanLa potrebbe andare via Michele Jacopetti. Per lui ci sarebbe la prospettiva del ruolo di vice di Giuseppe Bizzoccoli a Marmirolo, ma anche nel settore giovanile neroverde.

Il colpo di giornata l’ha messo a segno la Castellana, che ha acquistato il forte portiere classe 1998 Lorenzo Lancini dallo Sporting Brescia. L’estremo difensore ha militato anche in D con squadre come Ciserano, Pergolettese e Rezzato, solo per citarne alcune. Si giocherà il posto con Jacopo Gollini per un’accoppiata di portieri da categoria superiore.

Proprio in categoria superiore, l’Eccellenza, il Castiglione sta aspettando il momento propizio per chiudere gli affari già intavolati con Mambrin, Ghirardi, Vincenzi e Pernigotti: nel frattempo il direttore Gianluca Manini ha acquisito le prestazioni di due ragazzi del 2002 di scuola Vighenzi: Cigala e Hassan El Amin. Ad Asola si riflette sul futuro dei due portieri Accini e Conti, oggi colloqui decisivi per l’eventuale conferma di Treccani e Scalvenzi.

Ad Acquanegra c’è l’ufficialità: l’ex patron Massimo Botturi è il nuovo ds, confermati Cappellini e Scalari. Matteo Tenedini dovrebbe restare sulla panchina della Medolese.