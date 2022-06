Calciomercato dilettanti – Castiglione, c’è Ferrari. Omoregie alla Gove

MANTOVA Il Castiglione ha probabilmente trovato l’attaccante di esperienza che andava cercando. Si tratta di Nicola Ferrari (classe 1983) del Desenzano Calvina. La trattativa è ben avviata e si potrebbe chiudere già prima del weekend. Sfumato l’obiettivo Valente, che si è accasato alla Tritium da poco retrocessa in Eccellenza. Gli aloisiani puntano anche sul trequartista Julian Duda (classe 2000) dell’Orceana, ma il Real Calepina, proprietario del cartellino, non lo molla.

E’ fatta per Ik Omoregie alla Governolese, battuta la concorrenza del San Felice. «Ci siamo appena incontrati – ci ha detto a caldo il diesse Capelli – siamo molto contenti per la felice conclusione della trattativa». Omoregie, attaccante esterno, nella scorsa stagione ha giocato prima a Marmirolo e poi nel Garda. La Serenissima, che spera ancora nel ripescaggio in Promozione, ha preso in prestito dai Pirati due giovani del 2000: il difensore centrale Matteo Guarnieri e l’attaccante Francesco Salerno. Benassi non andrà al Gonzaga, ma al Reggiolo. Gonzaga che attende una risposta da Mariotti del Boretto, inseguito pure dal Luzzara. Dal Sermide potrebbe rientrare l’attaccante Paolozzi. Ancora da definire la posizione di Rammairone, mentre Diego Barbieri dovrà risolvere i problemi di lavoro.

La Castellana ha ricevuto richieste per quattro giovani: i difensori Baioni e Grossi, gli attaccanti Negrisoli e Stradiotti, tutti del 2002.

In Seconda, adesso. Lasciano il neopromosso Soave Matkovic e Turmanidze, confermato l’arrivo di Regattieri dalla Villimpentese, che a sua volta sta per chiudere con Ruggeri e attende una risposta da Bottoli del Borgo Virgilio. I gialloblù hanno chiesto al Borgo anche il giovane portiere Varliero, il quale sembrava dovesse andare al Suzzara, che cerca un estremo in quota, ma alla fine potrebbe decidere invece di tornare al San Lazzaro. Tre conferme per la Ceresarese: il difensore centrale Picchi, i centrocampisti Anovazzi e Cuoghi. Il Quistello prova a trattenere capitan Valenti, che piace molto al Bonferraro. E chiudiamo con la Robur: Cristiano Scaravelli non ha ancora siglato l’accordo, ma sarà lui a guidare i neroverdi nella prossima stagione in Terza.