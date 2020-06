Calciomercato Dilettanti – Castiglione, che colpaccio a centrocampo: Salomoni. Gove su Azzali e Mortara

MANTOVA Colpo grosso del Castiglione, che rinforza il centrocampo con Stefano Salomoni. Bresciano, 30 anni compiuti da poco, Salomoni è cresciuto nelle giovanili del Brescia, ha debuttato tra i “grandi” in serie C al Rodengo, poi ha giocato con Travagliato, Darfo, Orceana, Vobarno (quattro stagioni) e, nell’ultima, al Cazzagobornato.

«E’ un centrocampista offensivo – spiega il “manager” Manini – un nostro pallino. Un innesto molto importante sotto l’aspetto tecnico e caratteriale». L’arrivo di Salomoni non esclude gli altri ventilati (Vincenzi, Pernigotti) e nemmeno un possibile ritorno di fiamma con Bignotti.

«Mi hanno corteggiato a lungo – racconta la new entry rossoblù – anche in gennaio, ma non volevo lasciare il Cazzago in cattive acque. Conosco molto bene diversi giocatori, la società è importante e ha un progetto ambizioso. E’ la prima volta in una squadra mantovana, anche se negli ultimi due anni pure la Governolese mi ha fatto una corte serrata».

A proposito dei Pirati, nella lista degli obiettivi entrano due giocatori del San Lazzaro, i difensori Azzali e Mortara: l’idea è quella di ricomporre in rossoblù la collaudata coppia centrale. Ma su questi, e altri (Rasini, Tosi, Baietta), gioielli del SanLa ha messo gli occhi anche il Suzzara, dove il nuovo “direttore” Fausto Cominotti sta mettendo a punto le strategie di mercato: con la squadra ben piazzata nelle graduatorie dei ripescaggi, c’è la possibilità di dover attrezzarsi per fare la Promozione, ipotesi per altro assai gradita al club bianconero. In Promozione ci sta bello comodo lo Sporting Club, che ha aggiunto Mattia Bovi alla lunga lista dei giocatori confermati.

E chiudiamo con due notizie che arrivano da casa Futura: in primis c’è la conferma che Zico Cattini resta nel ruolo di presidente; la seconda riguarda bomber Federico Ongaro, il quale ha deciso di tornare a Dosolo dopo le esperienze, più o meno fortunate, nella Povigliese e nel Viadana.