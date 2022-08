Carabinieri, servizio di prossimità a Porto Mantovano

PORTO MANTOVANO I Carabinieri di Porto Mantovano nelle ultime settimane hanno intensificato le pattuglie a piedi nei parchi e nel corso del mercato settimanale.

Oltre alle canoniche finalità preventive, lo specifico servizio è stato orientato all’ascolto dei cittadini per approfondire le problematiche del territorio, le criticità e a cosa si può fare per contenere i disagi e migliorare l’ambiente che ci circonda.

Con le generazioni più giovani, mediante un approccio informale ma caratterizzato da consueta compostezza dei militari, sono stati trattati argomenti relativi alle conseguenze derivanti dall’abuso di sostanze alcoliche e dall’uso di stupefacenti, notizie utili circa le segnalazioni al NUE112, per avvistamenti di soggetti sospetti, nonché la richiesta di informazioni per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri. Apprezzata inoltre da parte delle famiglie la presenza dell’Istituzione presso i parchi Ca Rossa e Einaudi ove sono state raccolte diverse segnalazioni su episodi di danneggiamento di opere pubbliche comunali e la presenza di gruppi di ragazzi molesti. Infine con le persone anziane, specie durante il mercato contadino, sono state approfondite le tecniche e le accortezze necessarie per evitare i furti e prevenire le truffe dei falsi operatori di servizio pubblico.

L’iniziativa rientra nel servizio di ascolto “Ascoltiamoci”, promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri e condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.