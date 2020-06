Calcio – A Bagnolo è tutto pronto per il ritorno in 3ª Categoria

BAGNOLO SAN VITO Da desiderio a realtà, Bagnolo è pronto a tornare nel calcio dilettantistico, dal quale è mancato nelle ultime tre stagioni. Domani è in programma una riunione in Comune tra il sindaco e un drappello di appassionati decisi a riportare la squadra del paese in Terza Categoria. Il capofila del progetto è Mauro Nizzoli, da sempre l’anima del calcio bagnolese. Esperto dirigente, Nizzoli ha attraversato diverse generazioni calcistiche, e da qualche anno guardava il calcio dall’esterno, ma sempre da acuto osservatore. Negli ultimi mesi gli era stato affidato il compito di riportare il calcio di prima squadra, e dunque in categoria, nel comune di Bagnolo, dopo la fine dell’esperienza della Real Samb. Un progetto interrotto bruscamente dalla malattia Covid che lui stesso ha raccontato sulle colonne di questo giornale. Nizzoli ora è guarito e pronto a guidare la ripartenza che ci si augura possa essere nel prossimo campionato in una piazza che manca ormai da troppo tempo nelle categorie dilettantistiche.