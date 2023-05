Calcio a 5 Serie A2 – Semifinale play off, Milella ci crede: “Saviatesta a Cosenza per l’impresa”

Mantova Rifinitura pre gara e poi lungo viaggio per arrivare a Rende, in Calabria, dove oggi il Saviatesta affronta il Pirossigeno Cosenza nel match di ritorno della semifinale play off (inizio ore 16). E’ la partita che deciderà chi andrà a Salsomaggiore, il 3 giugno, a giocare la finalissima contro la vincente di Lido di Ostia-Active Network (andata 1-1). I biancorossi virgiliani devono ribaltare la sconfitta rimediata domenica scorsa al NeoLù, 2-3, in una gara in cui hanno sofferto l’avversario più sul piano fisico che del gioco. I calabresi hanno imbrigliato molto bene Cabeça e colpito in ripartenza nel primo tempo, poi i virgiliani sono riusciti a creare diverse occasioni da rete, sventate dalla difesa e dal fortunato portiere cosentino. Fondamentale la reazione degli ultimi minuti in cui la squadra di Pino Milella è riuscito a mettere una pezza, anzi due, e tenere aperta la qualificazione.

«Sarà durissima – ha commentato, alla vigilia, il tecnico dei biancorossi -. Veniamo da una partita difficile, nella quale siamo andati un po’ in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Siamo stati bravi a rimanere sempre in partita e alla fine siamo riusciti a ridurre lo svantaggio». E’ la prima volta, in questi play off, che il Mantova deve rimontare in trasferta e Milella crede nell’impresa. «Certo che ci crediamo – dice – abbiamo tutto per passare il turno. Dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione e cercare di gestire bene i momenti chiave della partita. I due gol segnati all’andata non ci impongono di partire subito all’assalto per fare una grande rimonta. E anche loro qualcosa dovranno fare per forza. Rispetto alla gara casalinga dovremo essere bravi a concretizzare le occasioni».

Il Saviatesta per andare in finale dovrà vincere con almeno due gol di scarto. In caso di successo dei virgiliani con un sola rete di vantaggio, la situazione sarà di perfetto equilibrio e si andrà quindi ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.