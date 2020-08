Calciomercato dilettanti – Il Casalromano prende Scarabaggio, Levi-Asola fatto

MANTOVA Il Casalromano piazza un altro colpo “in quota”: dall’Orceana arriva l’esterno di fascia Gabriele Scarabaggio, classe 2000. Praticamente fatta per il passaggio dal Mantova all’Asola del giovane Levi, un 2003. Un rinforzo anche per lo staff tecnico biancorosso: Riccardo Ungari, ex Pralboino, sarà il preparatore dei portieri.

Altri tre acquisti messi a segno da La Cantera: i centrocampisti Andrea Ferri dallo Sporting Club e Matteo Ferraresi dal Marmirolo, come l’attaccante Luca Saviola; in precedenza erano arrivati Nicola Cauzzi ex Voltese, Ballotari ex Marmirolo e San Lazzaro, Schenato ex Olimpia. Il portiere Bosoni lascia la Roverbellese per l’Olimpica Dossobuono. La Voltese è vicina a chiudere con lo Sporting Club per Togni .

Il Segnate completa la rosa con il ritorno in maglia granata del centrocampista Emanuele Casciana, classe ‘92. Appuntamento al 24 agosto per l’inizio della preparazione.