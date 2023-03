Calcio Promozione – Asola, Tozzo suona la carica: “Blindiamo i play off”

ASOLA Dopo lo scontro diretto perso con la regina Pavonese, l’Asola è scivolata al terzo posto, scavalcata di un punto dall’Orceana. A risolvere il match un rigore molto dubbio che il patron Massimo Tozzo commenta così: «Un episodio in cui ha sbagliato il nostro Brentonico – afferma il presidente -. Al di là del giudizio dell’arbitro, è pericoloso giocare quella palla in area. Ma a farci arrabbiare di più, sono state le due espulsioni per doppia ammonizione. In parità numerica avremmo potuto almeno pareggiarla. E’ altrettanto vero che loro hanno la miglior difesa del campionato, per cui è difficile per chiunque perfroarli. Al di là di tutto c’è da ammettere che hanno qualcosa in più di noi e lo hanno dimostrato. Dal mio punto di vista, con questi tre punti hanno vinto il campionato».

Nonostante la sconfitta, il presidente vede ancora viva la possibilità di raggiungere il secondo posto e carica i suoi: «C’è un po’ di amarezza perché il nostro portiere non ha mai subito tiri pericolosi. Ora sta a noi andare avanti a testa alta: il nostro obiettivo è stare tra le prime cinque. Vediamo di mantenerci nelle prime posizioni». Un cammino per certi versi inaspettato: «Eravamo pariti per disputare un buon campionato e per raggiungere la salvezza tranquillamente. Se siamo lì, è merito di tutti. Non è ancora finita, ma rimane comunque un percorso super positivo. I play off la ciliegina sulla torta». Ma Asola non è solo un’ottima prima squadra, ma pure un gran bel settore giovanile: «Abbiamo un movimento di 250 ragazzi che si divertono ed ottengono grandi risultati, facendo ciò che più gli piace». Domenica c’è la delicata trasferta a Suzzara: «Sarà una battaglia. Hanno vinto su un campo difficile come quello di Cellatica. Noi vogliamo i tre punti, riprendendo il cammino da dove lo avevamo interrotto». Per mister Franzini tutti a disposizione tranne gli squalificati Buonaiuto e Chiari.