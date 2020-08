Tenta di rubare in casa, scoperta scappa ma riacciuffata dal proprietario e dai Cc: in manette una 35enne

VIADANA – Nella serata di ieri i militari della Compagnia di Viadana hanno arrestato una donna che si era introdotta in una casa a Bozzolo, nel tentativo di svaligiarla.

Il fatto risale alle ore 19 quando i proprietari di un’abitazione in via Brescia sentono dei rumori provenire dall’interno della loro casa e trovano una sconosciuta in sala; la stessa provava a giustificarsi dicendo che stava scappando da un ragazzo di colore che la stava inseguendo, ma poco dopo era lei stessa che si precipitava fuori dall’abitazione e scavalcava la recinzione nel tentativo di dileguarsi rapidamente. Ma il figlio dei proprietari di casa, un 35 enne, la rincorsa, e insieme ad una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Gazzuolo nel frattempo allertati, è stata bloccata in prossimità della sua autovettura, una Peugeot 206 parcheggiata in Piazza Don Mazzolari. La donna, A.S.. classe 1960 nata nel milanese e residente in provincia di Verona, è stata arrestata per la flagranza del tentato furto in abitazione.