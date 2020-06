Calciomercato dilettanti – Il Casalromano va avanti da solo. La Gove ci prova con Mazzocchi

MANTOVA La Governolese si sta muovendo per rinnovare il reparto d’attacco. I bresciani non resteranno ( Ghezzi e Piras diretti verso altri lidi), Pernigotti potrebbe fare le valigie, dunque occorrerebbero giocatori d’esperienza. Già detto nei giorni scorsi dei sondaggi per Omoregie (che ha avuto un colloquio ieri) e Borghi, l’ultima idea è Mazzocchi del Suzzara (sarebbe un ritorno). Per gli altri reparti le idee sono sempre Loschi per la porta, Brondolin per il centrocampo e Edoardo Rossi in difesa. Ormai all’addio mister Ciccio Graziani, che non resterà. In pole c’è sempre Luca Bozzini che prima di dare una risposta dovrà però affrontare i suoi impegni in C con la Giana Erminio. In stand by il Castiglione, sempre interessato a quattro Pirati: Mambrin, Pernigotti, Ghirardi e Vincenzi, ma gli affari ancora non decollano per l’opposizione della Gove. In Promozione il Casalromano rompe gli indugi e va avanti: questa è la prima certezza scaturita dalla lunga riunione fra dirigenti che si è svolta venerdì sera. Il successivo passo va fatto con lo staff tecnico. La dirigenza parlerà prima con mister Marco Bresciani e poi con i giocatori. Anche per quest’anno, quindi, potrebbe non concretizzarsi la fusione tanto chiacchierata con l’Asola. Lo Sporting resta in stand by tra possibili affari ( Mortara) e conferme da ultimare.

La Castellana resta in stand by: Venturi, Piras, Maccabiani, Luna e Lancini sono sempre gli obiettivi più caldi. Attivissimo il Marmirolo del diesse Dalmaschio: contattati Cabroni, Omoregie, Zancoghi, Errera, Grigoli e Beschi, oltre a Todeschi del Suzzara, che però avrebbe già ottenuto la riconferma in bianconero.

In casa San Lazzaro si parlerà di futuro a partire da lunedì: difficile una permanenza di mister Ghirardi, spunta anche l’ipotesi Stefano Negrini per una squadra di giovani in Promozione o Prima. Non tornerà alla Futura la punta Federico Ongaro: il recente trasferimento a Cuneo chiude ogni chance. La Dinamo, ha confermato la fiducia a mister Gianluca Rossetti, due obiettivi di mercato sono Riccardo Bottura e Vincenzo Granato, ultima stagione a Moglia, possibile il ritorno all’attività di Samuele Ferraresi, inattivo nell’ultima stagione per problemi di lavoro, per lo stesso motivo lasciano invece Caramaschi, Loda e Martini. Il diesse Cortigiani cerca un portiere da affiancare a Magnani.