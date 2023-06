Calcio Serie C – Il Mantova riabbraccia i mantovani: dopo Marocchi, ecco il team manager Marchesi

MANTOVA Nuovo ingresso nello staff del Mantova. La società ha comunicato l’ingaggio di Nicola Marchesi nel ruolo di team manager. Dunque, un altro mantovano dopo Marco Marocchi, annunciato lunedì nel ruolo di addetto all’arbitro e accompagnatore. Marchesi vanta una lunghissima esperienza, durata 15 anni, nel Chievo dove è stato segretario sia del settore giovanile che della prima squadra. Poi è stato alla Spal. Ora l’approdo nella sua Mantova.

Da oggi entreranno nel vivo anche i colloqui con giocatori e procuratori per l’allestimento della squadra. Finora il dt Christian Botturi si è suo malgrado limitato a qualche sporadico contatto, in attesa che si chiarisse la categoria del Mantova nella prossima stagione. Ora che non ci sono più dubbi e che in viale Te possono calare la “carta Serie C”, sarà certamente più facile avanzare offerte e imbastire trattative. All’insegna comunque della sostenibilità (no contratti monstre, no stipendi faraonici), come ha sottolineato a chiare lettere lo stesso Botturi nella conferenza stampa di presentazione. Nel frattempo, il dt biancorosso ha incontrato un paio di giocatori della scorsa stagione: Panizzi e Mensah. Vediamo se ci saranno i presupposti per rivederli ancora con la maglia dell’Acm. Altri (Monachello e Silvestro) verranno sondati nei prossimi giorni, mentre per Pierobon bisognerà tener conto della volontà del Verona, proprietario del cartellino.

Per quanto riguarda le altre aree, definito lo staff tecnico di mister Possanzini (che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza, in attesa di buttarsi a capofitto nella nuova avventura mantovana), ci sarà da completare il team medico dopo la partenza di Croci. Il responsabile rimarrà comunque Enrico Ballardini. Tutto fermo anche nel settore giovanile, dove il responsabile in pectore Marco Fioretto sta risolvendo il suo contratto con l’Atalanta. Questione di pochi giorni, poi si legherà al Mantova. Nel vivaio potrebbe rientrare come allenatore Gabriele Graziani, mentre è da escludere un coinvolgimento di Cristian Altinier, che comincerà la sua carriera da ds a Villafranca (con Manuel Spinale allenatore).