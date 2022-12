Basket Serie C Silver – Bortesi: “Curtatone, percentuali troppo basse con il Gussago”

CURTATONE Dopo le due convincenti vittorie casalinghe consecutive su Somaglia e Monteclarense Montichiari, la Tea Junior Curtatone si è inceppata. Ha incassato domenica sera a Gussago la battuta d’arresto per 60-51 contro i bresciani che nel precedente turno avevano fatto soffrire al Dlf la capolista San Pio X. E domenica fari puntati sul derbissimo, alla Tea Arena, contro il Gruppo Mauro Saviola Viadana, tra due squadre che devono risollevarsi. Il tecnico Alberto Bortesi sarà un grande ex di quella partita… Anche i rivieraschi, infatti, sono reduci da un ko: nell’ultimo turno hanno perso in casa al PalaFarina con il Robur Et Fides Somaglia, meglio piazzato in classifica rispetto ai “cugini”.

A Gussago vittoria per merito dei bresciani o per demerito dei mantovani? Coach Bortesi prova a rispondere: «Metà e metà, direi. Abbiamo avuto delle percentuali troppo basse però per pensare di portare a casa la partita. Comunque se Atene piange, Sparta non ride! Viadana vuole rifarsi contro di noi? Probabile, ma meglio chiedere a loro per sicurezza. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra gara». Propositi di riscatto comunque anche per la compagine di Denis Tellini che deve recuperare posizioni in classifica.