Calcio Prima Categoria – La Serenissima si rinforza con Bellini

RONCOFERRARO La Serenissima ha piazzato un bel colpo di mercato rinforzando l’attacco con Alessandro Bellini. Si tratta di un attaccante che non ha bisogno di presentazioni, reduce dall’esperienza alla Casteldariese, in passato ha vestito le maglie di Gonzaga e Suzzara. Un innesto di grande valore per la squadra di mister Michele Baratti, che ha iniziato bene il cammino in campionato imponendosi per 2-1 sul campo della Dellese. Dopo l’esordio vincente in terra bresciana, la Serenissima domenica farà il suo debutto casalingo stagionale ospitando nel derby virgiliano il Porto, che deve riscattare la sconfitta rimediata nel primo turno a Leno. Causa lavori di manutenzione al “Nuvolari”, la gara non si giocherà a Roncoferraro, ma a Castelletto Borgo.

«Bellini ha accettato la nostra offerta ed è motivato a mettere al servizio della Serenissima tutta la sua esperienza – spiega Baratti -. Siamo stati l’ultima squadra di Prima Categoria a iniziare la preparazione, non abbiamo disputato alcuna amichevole e con pochi allenamenti nelle gambe siamo riusciti a cogliere i tre punti nella prima gara di campionato con la Dellese. L’anno scorso, di questi tempi, all’esordio in Prima fummo invece sconfitti a Pralboino con un gol in pieno recupero. Siamo contenti per il risultato – dice ancora il “manager” biancazzurro – ma non è il caso di esaltarsi, era solo la prima partita. Pensiamo piuttosto alla prossima col Porto: il campo di Castelletto Borgo è più piccolo rispetto al nostro di Roncoferraro, dovremo adeguarci e stare attenti. Faremo la nostra partita, consapevoli che andremo ad affrontare un avversario tosto, che deve riscattare la sconfitta col Real Leno».