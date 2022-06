Calciodilettanti – Allenatori: Faglioni all’Acquanegra, La Cantera ha scelto Baggio

MANTOVA Il puzzle degli allenatori si sta completando, oggi sono andati a posto altri tre tasselli, come vedremo. Le mantovane di Eccellenza e Promozione sono a posto, in Prima Categoria resta da assegnare la panchina del Sermide e la scelta pare ristretta a due candidati, Marco Goldoni e Cesare Bruschi. Una decisione è attesa a stretto giro di posta. Veniamo dunque alle novità di giornata, due sono in Seconda Categoria: Mirko Faglioni è il nuovo allenatore dell’Acquanegra, come per altro vi avevamo anticipato già lunedì. La dirigenza sta valutando la possibilità di affiancargli un secondo. La Cantera ha invece scelto Riccardo Baggio, quindi una soluzione interna, per sostituire Fulvio Ligabò, che ha lasciato la conduzione dei blaugrana per impegni di lavoro. Baggio sarà coadiuvato da Claudio Gamba, mentre Roberto Zanoni è il preparatore dei portieri. Confermato Zaninelli nel ruolo di diesse. La Medolese sta valutando vari profili e tra questi il preferito sembra essere Patrick Manzini. Mentre il S.Egidio S.Pio X aspetta una risposta da Paolo Feci che nell’ultima stagione ha condotto la squadra ad una faticosa salvezza dopo i play out.

In Terza Categoria è ufficiale Max Tarantolo sulla panchina dello Sporting Pegognaga al posto di Luigi Portioli, il quale sembrava destinato ad allenare il Moglia, ma ha poi rinunciato all’incarico per motivi personali. La società bianconera ha quindi affidato la squadra a mister Lanfredi. Curiosamente Tarantolo in passato ha guidato proprio il Moglia e nell’ultima stagione ha invece giocato nel Pego.