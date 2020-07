Scoprire il Franciacorte, presentato sui laghi il calendario degli eventi dei prossimi mesi

MANTOVA Crociere, degustazioni e momenti culturali per conoscere la Franciacorta, i suoi vini e il suo territorio. Sulla motonave Virgilio sui laghi di Mantova sono stati presentati la settima Crociera del Gusto e il programma annuale del turismo enogastronomico nel mondo, eventi organizzati dall’imprenditrice bresciana Mariuccia Ambrosini in collaborazione con Cia Agricoltori Italiani Est Lombardia, 17 cantine della Franciacorta (Tenuta Ambrosini, Villa, La Fiorita, Quadra, De Maldè, Massussi, Monzio Compagnoni, Montedelma, Bredasole, Rizzini, Marzaghe, Castello Bonomi, Bonfadini, La Torre, Priore, La Costa di Ome, Corte Aura) e numerosi partner. Il programma prevedeva navigazione sui laghi Inferiore e di Mezzo con vista della città gonzaghesca e nella Vallazza, area protetta del Parco naturale del Mincio. Non è mancata una degustazione di Franciacorta abbinati a salumi, formaggi e caffè. Il tema è ‘Ripartiamo da qui: accoglienza in cantina, in vigna e nel territorio. Turismo della ripartenza per promuovere il made in Italy’. La Crociera del Gusto è un appuntamento in costante crescita, ora inserito in un contesto più ampio di viaggi con l’obiettivo di promuovere con numerosi eventi la Franciacorta. Tra le attività annunciate ci sarà la prima edizione del Premio nazionale letterario e di cultura Franciacorta. Premiazione il 5 settembre al castello di Bornato, con lettura di brani del libro premiato, momenti musicali e degustazioni. Il libro del vincitore sarà poi presentato successivamente in una libreria di Brescia. Il 19 e il 20 settembre, in occasione del Festival Franciacorta, le cantine apriranno le loro porte con eventi, pic nic tra i filari e degustazioni all’aria aperta. Possibile prendere contatti per la vendemmia didattica. E poi la crociera Degustando il Franciacorta tra musica, poesia e arte con un itinerario tra le isole greche dall’11 al 18 ottobre. Durante la navigazione, scrittori leggeranno racconti e poesie sul vino e l’artista Giancarlo Gottardi realizzerà quadri che saranno battuti all’asta. Il 15 ottobre ad Atene incontro tra letteratura, cibo e vino per parlare della proposta di rendere la lingua greca Patrimonio Unesco. Presentata anche la tessera Franciacorta Lovers, abbinata all’associazione culturale In Vino Veritas che mira a promuovere i patrimoni storici, culturali, naturalistici e produttivi della Franciacorta. Per il 2021 in calendario la Crociera del Gusto, dal 5 all’11 aprile, con tappa a Roma e udienza dal Papa, e la prima crociera gourmet, a novembre, con destinazione Dubai per Expo. In programma anche la realizzazione di crociere sui laghi di Mantova e sul corso del Mincio e del Po in collaborazione con i partner Motonavi Andes Negrini e associazione Mantovani nel Mondo. “Mantova e Brescia hanno molto da condividere grazie alle loro tradizioni enogastronomiche – spiega Massimiliano Pedrazzoli, responsabile tecnico della struttura di Mantova di Cia Agricoltori Italiani Est Lombardia -. Come Cia siamo attenti alle eccellenze di questi territori e le nostre aziende hanno a cuore qualità e attenzione per l’ambiente”. Coordinatrice dell’evento l’imprenditrice bresciana Mariuccia Ambrosini. “Mantova è una città meravigliosa e la Franciacorta produce vini di grande qualità – le sue parole -. Ho pensato fosse un’ottima idea metterli insieme. Giusto valorizzare i nostri territori in chiave turistica”. Partner anche l’associazione Mantovani nel Mondo. “Questa iniziativa è all’interno di un progetto regionale sul turismo di ritorno rivolto ai nostri emigranti e a i nostri discendenti all’estero per valorizzare la terra lombarda – commenta il presidente Daniele Marconcini -. Un’alleanza tra Mantova e Brescia, anche dal punto di vista gastronomico e vinicolo, per rilanciare un’Italia turistica che ha bisogno di riprendere il suo ruolo nel mondo”.