Calciomercato dilettanti – La Gove si muove: Omoregie e Nouhi

MANTOVA Primi due affari, già annunciati nei giorni scorsi, per la Governolese, che si assicura Ik Omoregie dal Suzzara e Aiob Nouhi dal Casaleone. Sarebbe vicinissima anche l’ufficializzazione del portiere Luca Loschi, sempre dalla squadra veronese. Un’altra bella notizia per i tifosi dei Pirati è il rinnovo annunciato con i rossoblù da parte del centrocampista Cristian Bianchi, sicuramente uno dei punti fermi della squadra nell’ultima stagione e mezza. Ha trovato squadra altrove invece il bresciano Stefano Ghidini, che andrà a giocare nel team creato dalla fusione di Ghedi e Rovato. Questa nuova realtà ha corteggiato anche l’altro centrale Giulio Mariani (cercato pure dal Ciliverghe). Intanto il diesse Fausto Tinazzo continua a battere le piste che portano ad Azzali e Matteo Mortara in uscita dal San Lazzaro. Sempre dai biancazzurri non è da escludere l’idea Cabroni, conteso anche dal Campagnola e dal Mozzecane. Mozzecane e Villafranca inseguono anche un altro ex Pirata come Rufo. Inoltre i rossoblù dovranno discutere con la Serenissima l’eventualità di prolungare i prestiti ai biancazzurri di Basso, Bonini e Kadric. La Sere discuterà con il San Lazzaro per Omorogieva. L’Asola dal canto suo ha messo a segno le conferme di Chiari, Chitò, Shima, Sandrini, Ottoni, Caldera e dei fratelli Favagrossa. Andrà via Maraldo.

Alla finestra la Castellana, che dopo l’arrivo di Gollini non ha fretta di chiudere altri affari, avendo ben 15 giocatori in organico, tra conferme, arrivi e promozioni dalla Juniores. Per la porta potrebbe sempre arrivare uno tra Picco, Luna, Maccabiani e Lancini. In attacco gli obiettivi sono sempre Venturi, Piras e Farimbella.

Tutto in stand by a Castiglione, dove dopo Salomoni, il manager Gianluca Manini rimane alla finestra per le situazioni riguardanti Vincenzi, Mambrin, Ghirardi e Pernigotti. Non sarà immediato nemmeno l’incontro per un eventuale rinnovo con Bignotti, dopo la “rottura” tra le parti dei giorni scorsi.