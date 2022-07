Calciomercato dilettanti – SanLa: ecco Baietta. Gonzaga: Daolio e Laou. Ragnoli e Pjetri all’Atletico Castiglione

MANTOVA Colpo in entrata per il San Lazzaro che riaccoglie il terzino Baietta dalla Governolese. I cittadini lavorano anche in uscita, con Albertin che piace a La Cantera, Voltesi e Roverbellese, mentre Popescu è conteso da Roverbellese, Voltesi e Serenissima. Infine Pagliara sta ridiscutendo un nuovo accordo con l’Ostiglia, dove già militava lo scorso anno. Finalmente il difensore del Luzzara Daolio ha firmato per il Gonzaga, colpo in entrata che fa seguito a quelli dei babies del Suzzara Canova, Puro e Torelli, definita in positivo anche la trattativa con la Governolese per il trequartista Laou, c’era inoltre un interessamento per l’attaccante del BorgoVirgilio Brugnano. «L’arrivo di Daolio compensa la partenza di Varana per Governolo – dice mister Andrea Bellini -, Daolio ha sempre giocato in Emilia, sarà punto di riferimento per la retroguardia». Reintegrato in organico Rammairone reduce da infortunio. La Medolese di Patrick Manzini ha chiuso col Castiglione per tre ragazzi del 2002, Mangeri (difensore), Villani (esterno) e Cerutti (attaccante), restando in Seconda l’Acquanegra ha prelevato dall’Asola il centrocampista Luca Freretti, torna dopo la breve parentesi alla Futura Dosolo Vignoni, dalla Rapid Olimpia rientra Giaretta.Martedì sera Faglioni ha iniziato la preparazione per conoscere meglio gli atleti a sua disposizione. Sempre in Seconda la Dinamo Gonzaga ha preso il portiere Rizzato (2003) dal Suzzara, il Gonzaga rinnova il prestito di Sereni e dà alla Dinamo Zugravu. C’è anche il Quistello su Salerno, attaccante della Governolese conteso alla Villimpentese. Altri due super colpi per l’Atletico Castiglione: arrivano Fabio Ragnoli, ex aloisiano in D e Adrian Pjetri.