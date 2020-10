Piazza 80° Fanteria: via all’abbattimento delle barriere architettoniche

MANTOVA – Grazie alla legge regionale che ha portato nelle casse del Comune 700mila euro, via Roma ha potuto deliberare quell’impegno che va in direzione della realizzazione di opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il principale obiettivo del momento è pertanto l’adeguamento di piazza 80° Fanteria, il cui progetto esecutivo risale al settembre scorso.

Per abbattere le barriere architettoniche della piazza l’amministrazione ha messo a disposizione circa 120mila, comprensivi dei costi per la sicurezza. I lavori che inizieranno a breve sono stati affidati alla ditta Icg Srl di Curtatone.