Calciomercato dilettanti – Sermide, per la panchina idee Branchini e Riviera. Danieli resta alla Bassa

MANTOVA Venerdì il presidente del Sermide Gianni Massarenti scioglierà le riserve sul nuovo allenatore che prenderà il posto di Paolo Rampani : c’è stato un incontro con Alessandro Reggiani, previsti ora quelli con Branchini (ex Sanguinetto) e Riviera (ex Pomponesco). Altri profili valutati dalla società sermidese, ma che a questo punto non saranno nella rosa dei candidati, sono quelli di Bruschi e Goldoni, indicati in un primo momento. Un possibile rinforzo potrebbe essere l’esperto centrocampista Luca Brondolin , ultima stagione al San Felice sul Panaro, in passato alla Poggese e contattato anche dalla Governolese. Restiamo sull’argomento allenatori, per ufficializzare che il tecnico Carlo Danieli resterà alla Bassa Bresciana, compagine che potrebbe essere ripescata in Seconda. Un altro tecnico visto nelle annate scorse dalle nostre parti, Renato Cartesan, è stato invece confermato dal Real Castenedolo, società bresciana di Seconda.