Campestre – Libertas in gran spolvero alla Carpaneta: sette vittorie di categoria

MANTOVA Sempre bravi e competitivi i ragazzi della Libertas Mantova, che hanno partecipato alla corsa campestre della Carpaneta di San Giorgio.

In una bella giornata di sole, con percorsi ben segnati da un ottima organizzazione (Libertas amatori), una trentina di ragazzi in magli arancione si sono dati battaglia, aggiudicandosi ben sette vittorie di categoria.

Lo junior Morad Allali, con un finale elettrizzante, si aggiudica il primo posto. Corre con i grandi e si aggiudica la vittoria, tra gli Allievi, Riccardo Zavanella sempre più convinto. Sampaya Nirwan è primo negli Esordienti di Quarta e Quinta Elementare. Vittoriose anche le ragazze: Giulia Scansani è la prima Allieva tra le Assolute, così come Gaia Guerresi è prima tra le Cadette. Brillano Anita Lugli tra le Ragazze e Ginevra Negri tra le Esordienti. Sempre competitivi Oscar Torresani, Ramon Schivi, Riccardo Cerati e Pier Maria Zardi negli Assoluti. Sandro Torresani 3° tra i Ragazzi e Ginevra Scansani 4ª tra le ragazze. Si sono mostrati molto decisi tra gli Esordienti Gabriele Bottoli 2°, Ginevra Savioli 3ª, Edoardo Maffizzioli 4° e Matteo Paroli 5°.

Un bel gruppetto di “piccinini” di Prima, Seconda e Terza Elementare hanno dato il massimo per vincere l’uovo di Pasqua in palio per tutti. Su questi risultati e sulle campestri precedenti, la Fidal provinciale comporrà la squadra di Esordienti, Ragazzi e Cadetti che domenica 23 marzo parteciperà al pretigioso Meeting di Cortenova (Lecco).