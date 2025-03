Calcio Seconda Categoria – Il Casaloldo irrompe in zona play off. Zanotti: “Crediamoci”

CASALOLDO Il Casaloldo di mister Tiziano Mistai ha conquistato un’importante vittoria esterna, superando per 2-0 il Buscoldo nella sfida di domenica scorsa. Con questo successo, la squadra biancazzurra è salita al quarto posto in classifica, raggiungendo quota 36 punti. Nel prossimo turno, il Casaloldo ospiterà il Quistello, reduce da un successo interno sull’Atletico Castiglione. Il Quistello, attualmente staccato di quattro lunghezze, all’andata si impose di misura con il punteggio di 1-0.

Soddisfatto il presidente Fabio Zanotti, che commenta così la prestazione della squadra: «Ritengo che la vittoria di Buscoldo sia stata ampiamente meritata. La squadra ha impiegato una decina di minuti per prendere le misure alla partita, studiare l’avversario e adattarsi al terreno di gioco. Dopodiché abbiamo giocato bene, senza mai correre veri pericoli. Siamo soddisfatti di questo risultato, ma ora dobbiamo concentrarci sulla sfida con il Quistello, una formazione di valore che cercherà di imporsi per avvicinarci in classifica. Sarà sicuramente una partita combattuta». Sulle prospettive di fine stagione, Zanotti aggiunge: «A questo punto del campionato è naturale credere nei play off, ma per raggiungerli sarà fondamentale che chi ci precede rallenti. Noi, comunque, andiamo avanti con il nostro percorso, restando focalizzati su una gara alla volta. Ora testa al Quistello». Sul fronte della rosa, si registra il rientro di Perteghella, mentre resta da valutare Ottoni. Sicura, invece, l’assenza di Alemati.