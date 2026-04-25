Ciclismo – Domenica a Piubega lo spettacolo delle corse giovanili

Piubega Domenica a Piubega si accenderanno i riflettori sul 4° Trofeo Pecso Cavi 3° Memorial Loris Accorsi; un appuntamento dai molteplici significati che vedrà impegnati dietro le quinte i responsabili e i volontari dell’Orange Frog Bike Team Piubega.

La competizione s’inserisce nella prima parte della stagione mantovana grazie all’impegno degli organizzatori e l’entusiasmo con il quale hanno lavorato sodo in queste settimane perché il tutto ottenga il massimo dei consensi da parte degli sportivi e degli addetti ai lavori.

Una manifestazione nella quale saranno un centinaio gli esordienti, atleti di 13 e 14 anni, e quasi 150 gli allievi, giovani di 15 e 16 anni, a dare spettacolo in ricordo di una persona che ha dedicato la propria vita agli altri. Questi giovani, su un circuito di poco superiore ai 4 km, renderanno omaggio ad una persona come Loris Accorsi, appassionato di ciclismo ed un volontario impegnato nel sociale. Esordienti e allievi, nel caso specifico quelli del Mincio Chiese, che lui seguiva con grande entusiasmo, entusiasmo che trasmetteva sia in allenamento sia in gara.

Ad allestire questo appuntamento sono stati i suoi amici dell’Orange Frog Team Bike Piubega con in prima linea il presidente Massimo Costa che per l’occasione dispongono del patrocinio del Comune e del Coni Regione Lombardia. A questo va aggiunto il pieno e convinto sostegno da un lato della Pecso Cavi e dall’altro del Comitato provinciale Fci. A creare ulteriori stimoli, per quel che concerne la prova degli allievi, sarà l’assegnazione del titolo di campione provinciale 2026 di categoria.

Per quel che concerne la porzione agonistica di questa manifestazione vale la pena ricordare che il ritrovo degli atleti e dei loro direttori sportivi avverrà a partire dalle 7 al Bar Sport in piazza Matteotti.

Alle 9 verrà abbassata la bandiera a scacchi che darà il via alla prova riservata agli esordienti del 1° anno.

La bandiera a scacchi sarà abbassata in via Roma che il gruppo dei partecipanti raggiungerà, per 500 metri, da piazza Matteotti. La gara si svolgerà su un circuito di 4,200 che gli atleti dovranno ripetere 6 volte sino a completare la distanza di 25,200 km.

Alle 10 sulla scena saliranno, invece, gli esordienti del 2° anno che con i medesimi meccanismi si porteranno alla linea di partenza e da quel momento dovranno affrontare 8 giri del medesimo tracciato, per un totale di 33,600 km, prima di raggiungere il traguardo.

Anche per loro i favori dei pronostici sono tutti per gli specialisti dello sprint, ma non si può certo escludere che nel corso della competizione si creino le condizioni per un finale appassionante dove la vittoria si gioca in un numero ristretto di atleti.

La mattinata a livello agonistico si chiuderà con la prova riservata agli allievi. Per loro la partenza verrà data alle 11.15 e i giri del tracciato da compiere saranno 12 per un totale di 50, 400km.