Canoa – Canottieri Mincio, pokerissimo di successi al Campionato del Trentino

MOLINA DI LEDRO Subito in evidenza nel Campionato Regionale del Trentino gli atleti della Canottieri Mincio.

Il primo successo è stato centrato nel K1 4.20 2000 Allieve B dalla bravissima Marianna Ballarini, col tempo di 13’15”30. Secondo alloro per Andrea Alberini nel K1 2000 Cadetti A in 9’51”15. E in questa gara sesto Alessandro Vigelli (11’18”56), settimo Claudio Mastruzzi (11’39”47) e ottavo Daniele Pasquali (11’59”25).

Chiara Nasi ha vinto nel K1 5000 junior in 24’50”27, Marco Froldi-Lorenzo Bertellini primi nel K2 5000 junior in 23’04”19 e Sara Vesentini-Emma Rodelli si sono imposte nel K2 5000 senior col tempo di 22’49”94.

Gli altri risultati della Canottieri: sesto Leonardo Leoni nel K1 4.20 200 Allievi B, ottavo Luigi Maria Pezzini nel K1 2000 Cadetti B, terzo Alessio Campari nel K1 senior 5000, seconda Michelle Mazzoli nel K1 5000 senior, terza Emma Azzi nel K1 5000 Ragazze.