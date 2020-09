Canoa – Canottieri Mincio: titolo tricolore per Nasi e Rodelli

SEGRATE – Subito un titolo italiano per la Canottieri Mincio ai Campionati Italiani Assoluti. Iniziati ieri sulle acque dell’Idroscalo, si concluderanno domenica, e già il club biancorosso si è messo in evidenza.

Chiara Nasi ed Emma Rodelli hanno conquistato il titolo tricolore nel K2 1000 ragazze. Una gara perfetta: entrambe non hanno sbagliato nulla. Grande concentrazione e determinazione da parte delle due canoiste del sodalizio di Cittadella che con merito sono salite sul primo gradino del podio.

Chiara ha poi chiuso al quarto posto la finale del K1 1000 ragazze, Beatrice Gaggero è giunta terza nella finale del K1 1000 junior e per poco ha sfiorato la conquista della medaglia d’argento, mentre Alessio Campari nel K1 1000 under 23 per un soffio non è riuscito ad entrare in finale.

Oggi gli Italiani Assoluti proseguono e si gareggia sulla distanza dei 500 metri. La Cano punta a conquistare altri titoli o medaglie.