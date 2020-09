Operativa in città la prima rete dei Baby Pit Stop dedicata alle famiglie

MANTOVA Il Comune di Mantova, grazie alla collaborazione con UNICEF, ATS Val Padana e alcuni soggetti del territorio, ha allestito 8 Baby Pit Stop UNICEF, aree di sosta ideate per ospitare le mamme e i papà con neonati, dove poter sostare comodamente per allattare e provvedere al cambio del pannolino.

I Baby Pit Stop UNICEF contribuiscono a realizzare un programma integrato, assicurando la coerenza e la piena adesione ai principi promossi dall’iniziativa UNICEF “Ospedali & Comunità Amici dei Bambini” per la promozione della cultura dell’allattamento e per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Sul territorio del Comune di Mantova è possibile trovare un Baby Pit Stop UNICEF presso:

BIBLIOTECA MEDIATECA “G.BARATTA” , Corso Giuseppe Garibaldi, n. 88;

SETTORE WELFARE, SERVIZI SOCIALI E SPORT – COMUNE DI MANTOVA , Via della Conciliazione, n. 128;

PALAZZO SAN SEBASTIANO – MUSEO DELLA CITTÀ , Largo XXIV Maggio, n. 12;

CENTRO PER LE FAMIGLIE “INSIEME” (a partire dal 05/09/2020) , Via Ludovico Ariosto, n.61 (Quartiere Valletta Valsecchi);

CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG) , Viale Lombardia, n. 14/A (Quartiere Lunetta);

ASSOCIAZIONE BORGO ANGELI, Via Cesare Boldrini, n. 46 (Quartiere Borgo Angeli);

ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA, Via Indipendenza, n.2 (Quartiere Due Pini);

ALKÉMICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Via Umberto Norsa, n. 4.

In tutte queste sedi vengono messi a disposizione: una comoda sedia o poltroncina per l’allattamento, un fasciatoio per il cambio del pannolino, opuscoli informativi dell’UNICEF e di eventuali partner istituzionali e, dove possibile un angolo attrezzato per il gioco dei bambini.

L’accesso ai Baby Pit Stop UNICEF sarà completamente libero e gratuito per chiunque lo desideri, secondo gli orari di apertura indicati sulla Mappa.