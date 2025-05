Canoa – La Lega Navale conquista 4 ori alla Prima Prova Selettiva Centro/Nord

CANDIA CANAVESE (To) Splendida performance per la squadra giovanile della Lega Navale Mantova alla Prima Prova Selettiva Centro/Nord, tenutasi a Candia Canavese e valida per la formazione della squadra regionale che rappresenterà la Lombardia ai Campionati Nazionali Canoagiovani del Meeting delle Regioni a Caldonazzo (Tn) a settembre.

Sabato pomeriggio i giovani atleti virgiliani si sono misurati sulla distanza dei 2000 metri, conquistando ben due medaglie di bronzo (Giulio Nuvoloni Cadetti B) e Vittoria Zanazzi (Cadette A) e tre quarti posti (Azzurra Peccini e Vittoria Buzzi tra le Cadette B e Marco Bossolini nei Cadetti A). Ottima prova anche per i neofiti Alexandra Cucchi (Cadette A), Nicola Gavioli (Cadetti A) e per Mattia Boduri (Allievi B) che ha gareggiato contro avversari di un anno più grandi di lui. Ieri gli atleti della Lega si sono superati, portando a Mantova ben quattro medaglie d’oro: tre in K1 (Vittoria Zanazzi, Azzurra Peccini e Vittoria Buzzi), uno in K2 Cadette B con Azzurra Peccini e Vittoria Buzzi. Completa il medagliere della Lega di questa trasferta il fantastico bronzo di Giulio Nuvoloni (Cadetti B). Ha sfiorato di nuovo il podio Marco Bossolini, chiudendo al quarto posto. Bravissimi anche Alexandra, quinta nel K1 e sesta nel K2 con Vittoria Zanazzi, e Nicola nono. Speciale menzione per Mattia Boduri, che ha conquistato il sesto posto in K1 e ha timonato in prima voga il K4 intersocietario che si è piazzato in quinta piazza.

Grande la soddisfazione degli allenatori Daniele Rossi e Michela Buta per questi risultati: «A prescindere dalle medaglie, anche i ragazzi che non sono arrivati a podio si sono classificati, all’interno della classifica degli atleti appartenenti alle società Lombarde, in posizioni utili per essere selezionati per il Meeting delle Regioni. Adesso ci concentreremo per prepararci bene alla gara di Mantova del 6 luglio e alla Seconda Prova Selettiva Centro/Nord di San Giorgio di Nogaro, a fine luglio, che decreteranno la formazione definitiva per la finale dei Campionati italiani Canoagiovani di Caldonazzo».