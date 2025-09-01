Canoa – Lega Navale in evidenza ai Campionati Italiani

Milano Si sono svolti in questo weekend all’Idroscalo di Milano i Campionati Italiani per le categorie Senior, Master e paracanoa. Ovviamente presente la Lega Navale sezione di Mantova con gli atleti Chiara Nasi (U23-anno 2004), Andrea Alberini (J-anno 2008) e Marianna Ballarini (Ragazzi Femminile). Alla kermesse hanno partecipato un totale di 589 atleti tra canoa e paracanoa, provenienti da ogni parte del Paese. Presenti anche quasi tutti i grandi nomi che, pochi giorni fa, hanno infiammato l’Idroscalo battagliando in acqua per i titoli mondiali, come le medaglie d’argento Andrea Domenico Di Liberto, Susanna Cicali, Christian Volpi e Viktoryia Pistis Shablova.

I risultati nella giornata di venerdì hanno visto Nasi con uno straordinario 5º posto in finale A K1 1000 m, gareggiando in categoria Senior. Sesta piazza per Andrea Alberini in semifinale K1 1000, sempre in categoria Senior. Da sottolineare l’alto livello degli atleti virgiliani che hanno gareggiato con avversari di caratura mondiale e di età molto maggiore. Sabato il club mantovano ha potuto festeggiare il 7º posto per Nasi-Alberini nella finale K2 500 Senior mista e uno strepitoso argento per il K2 Ragazzi Femminile composto da Marianna Ballarini e Flavia Valente (Lega Navale Italiana sezione di Molfetta). Le ragazze hanno mancato per un soffio (16 centesimi) l’oro conquistato dall’equipaggio della Timavo.

La giornata si è conclusa con un bronzo per il K4 500 Ragazzi Femminile composto da Ballarini, Valente (LNI Mantova e Molfetta) e Patta e Testa (Circolo Nautico Oristano).

Ieri il gran finale del Campionato Italiano. Da registrare l’uscita in semifinale nel K1 200 m Senior per Nasi e Alberini, mentre il K2 200 Ragazzi Femminile di Ballarini-Valente ha conquistato un meritato oro e conseguente titolo tricolore.

Nei prossimi giorni si attendono le convocazioni per la squadra categoria Ragazzi Femminile che parteciperà agli Olympic Hopes.