Calcio Eccellenza femminile – Alessandra Catalano: “Il Casalmartino mi ha fatta crescere e qui vorrei togliermi altre soddisfazioni”

Mantova Con l’obiettivo salvezza ormai raggiunto, il Casalmartino gioca domani l’ultima gara stagionale, in casa, contro il 3 Team Brescia. Sperando di replicare la bella prestazione offerta domenica scorsa sul campo della Riozzese. «E’ stata una bella partita – afferma Alessandra Catalano – abbiamo giocato da squadra e sopratutto siamo scese bene in campo senza nessun timore. La grinta, dall’inizio alla fine, è stata l’arma che ci ha permesso di vincere, anche con un bello scarto». Alessandra è in prestito dal Chievo Verona, ma nel Casalmartino si sente a casa. «Mi trovo bene sia con la società che con le altre ragazze – conferma – . Ho legato con tutte, qui si respira una bella aria. Sono soddisfatta della mia stagione perché piano piano noto dei miglioramenti. Devo ringraziare anche le mie compagne che hanno maggiore esperienza di me e che mi hanno aiutata nella crescita personale». Alessandra vorrebbe continuare la sua esperienza nel club virgiliano. «Ho iniziato a giocare con i maschi a 9-10 anni con la squadra del mio paese, il Bedriaco (Calvatone) – racconta – a 14 anni ho intrapreso la strada del calcio a 5 con il San Pietro di Bozzolo e poi, a 16, ho debuttato nella Cremonese Under 17. Superata la maggiore età mi sono trasferita nell’Under 19 del Chievo Verona ed ora eccomi qui. Ho ancora tanto da dare e imparare, quindi spero di rimanere qui il più a lungo possibile; oltre a questo vorrei poter contribuire con le mie compagne a raggiungere traguardi più prestigiosi della salvezza».

Domani, come dicevamo, si chiude il campionato con la sfida casalinga col 3 Team Brescia. «Sarà una bella sfida, contro una squadra molto forte. Dobbiamo scendere in campo con grinta e voglia, altrimenti non andremo da nessuna parte. Ci vorrà determinazione e forza di volontà». Catalano ha poi concluso con le varie difficoltà incontrate durante la stagione, ma che non hanno impedito al Casalmartino di conquistare la salvezza. «Ad essere sincera, non mi aspettavo una situazione così complicata. Siamo rimaste in poche ed è stata dura portare a termine la stagione, ma siamo riuscite comunque a salvarci ed è una bella soddisfazione».