Powerchair sports – I Macron Warriors Sabbioneta vincono il “Trofeo Boffalora”

Sabbioneta I Macron Warriors Sabbioneta hanno vinto il “Trofeo Boffalora”. Il club rossoblù mette in bacheca un altro trofeo grazie a due impeccabili performance. I risultati parlano chiaro e confermano la crescita che la squadra ha avuto nel corso di quest’anno. Nella prima partita i ragazzi di coach Fabio Merlino hanno sconfitto per 12-4 i toscani del Versilia APS Sea Wolf conquistando così l’accesso alla finale dove hanno dominato gli avversari, i Dolphins Ancona, con il punteggio finale di 20-3. Il quintetto messo in campo da Merlino ha subito impresso un gioco determinato che ha lasciato davvero poco spazio agli avversari. Esordio molto positivo per il giovanissimo Tommaso Candi, alla sua prima esperienza in un match di powerchair hockey dopo tutta la stagione nella squadra di football. Tanti gol e tanti marcatori su tutti i “soliti” Catania e Liccardo, seguiti dalle reti personali di Ottonelli, Di Paola e Ali. Tutti i giocatori scesi in campo hanno contribuito a questi due importanti successi e il gioco espresso conferma ancora una volta la bontà e solidità della rosa.

«Sono contento della prestazione dei miei ragazzi – ha dichiarato il coach Merlino – è stata l’occasione per vedere in campo chi ha giocato meno nel corso della stagione e tutti hanno risposto con una prestazione di alto livello rispettando le aspettative. La squadra ha mostrato concentrazione e attenzione fin dal primo minuto di gioco, imprimendo da subito il nostro gioco. Tutti ottimi segnali in ottica di preparazione alla prossima stagione».