Canoa Mondiali U23 – Per Sara Vesentini una finale in tasca e una da conquistare

PLOVDIV (Bul) Cominciano bene per Sara Vesentini i Campionati del Mondo Juniores e Under 23 di canoa velocità. Nelle acque di Plovdiv, in Bulgaria, la mantovana si è qualificata per la finale nel K4 500 U23. Non altrettanto è riuscita a fare sulla stessa distanza nel K2, nel senso che per centrarla dovrà passare attraverso la semifinale di ripescaggio. Sara è comunque in corsa, e già questo è positivo.

L’equipaggio del K4, oltre che dalla talentuosa canoista virgiliana ex Canottieri Mincio, ora in forza a Kayak Cremona Sport, era formato da: Sara Del Gratta (Aeronautica Militare), Giulia Bentivoglio (Bissolati Cremona) e Giorgia Lacalamita (Marina Militare). Nella prima batteria ha chiuso al secondo posto col tempo di 1’37”068 dietro l’armo australiano che, grazie a un’efficace seconda parte, ha fermato il cronometro sull’1’35”734. Domani alle 8.52 il quartetto azzurro scenderà di nuovo in acqua per la finale.

Nel K2, invece, la Vesentini con Giada Rossetti (Timavo Monfalcone) ha terminato al terzo posto in 1’49”468 nella seconda batteria. L’Italia è stata preceduta da Australia e Ungheria, prima e seconda. Domani alle 15.57 le due azzurre torneranno in acqua per la semifinale. Portogallo, Gran Bretagna, Bulgaria, Cina, Serbia, Spagna, Romania e Giappone gli armi avversari

Felice per il risultato del K4, la Vesentini ha così commentato la prestazione del K2: «Abbiamo gareggiato un po’ sotto tono e ce ne siamo rese conto subito. Avevamo anche il vento contro. Sappiamo cosa possiamo dare e dove dobbiamo migliorare per non sbagliare venerdì».