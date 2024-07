Sabbioneta è più sicura: accese le nuove telecamere

SABBIONETA Sono già operative le nuove telecamere di videosorveglianza posizionate sul territorio comunale a integrazione del sistema precedente. In alcuni punti è stato necessario provvedere agli allacci elettrici e alla posa di alcuni pali di illuminazione, per i quali ha provveduto la società Tea Reteluce. Collocati anche i cartelli di segnalazione. Del nuovo impianto si è occupata la ditta OBS di Volta Mantovana, che ha rispettato in pieno i tempi di esecuzione. Nel complesso il progetto è venuto a costare 82.800 euro, con un risparmio di oltre 4.700 euro sul preventivo iniziale.

Le telecamere di sorveglianza, più un lettore targhe, sono state posizionate in una decina di punti: a Sabbioneta, all’intersezione fra via Lisca e via Visioli, sulla Provinciale 420 al n. 29 di via Europa, all’incrocio di Porta Imperiale, nell’area camper di via Piccola Atene e in prossimità del cimitero sulla Provinciale 63; poi a Vigoreto in via Santuario, fra la palestra e i giardini pubblici, nella frazione di Breda Cisoni all’intersezione con via Settecamini, nel parchetto W. Beltrami, a Ponteterra nella piazza della chiesa e in prossimità del cimitero della frazione, in via Vitruvio.

Scopo dell’amministrazione è quello di garantire un maggior controllo del territorio, oltre che contrastare fenomeni di criminalità diffusa.