Ciclismo – “Dalla Postumia al Mincio” cala il tris. Festa in rosa a Bagnolo

BAGNOLO SAN VITO Carlotta Casarotti dell’Officine Alberti tra le Esordienti 1° anno, Giorgia Valentina Timis del Giorgione, Esordienti 2° anno, e Maya Ferrante del Colman Trentino Cycling Academy per le Allieve: sono loro le protagoniste assolute del 4° Trofeo Mantova Village che si è disputato ieri a Bagnolo San Vito, all’interno dell’area circostante il Mantova Village. Per i colori mantovani da sottolineare tra le esordienti del 2° anno il 9° posto conquistato da Emma Traldi dello Sporteven. Ad allestire la manifestazione, valida quale terza prova della Challenge Rosa “Dalla Postumi al Mincio”, e 26ª tappa del Trofeo Rosa, è stato il Ciclo Club 77. Con i dirigenti del team guidizzolese, che hanno predisposto il tutto nel migliore dei modi, vi sono stati il Comune di Bagnolo San Vito, i Comitati provinciale e lombardo dell’Fci mentre la direzione del “Villaggio” ha rivestito il ruolo di sponsor. Sulla linea di partenza della prima delle due gare, svoltesi su un circuito di 4 km, si sono portate 115 Esordienti, tra loro le campionesse italiane Aurora Cerame e Nicole Bracco del Cesano Maderno. Sin dalle prime pedalate si è compreso che spazio per colpi di scena lungo il percorso non ve ne sarebbero stati. Il gruppo ha imposto un’andatura che ha tolto spazio alle atlete intenzionate a sorprenderlo con fughe decisive. Sul rettilineo che portava al traguardo il plotone si è presentato compatto e ai 300mt si è concretizzato uno sprint emozionante, vinto al fotofinish da Giorgia Valentina Timis su Nicole Bracco. Sull’ultimo gradino del podio per le Esordienti del 2° anno è salita Martina Pianta del Cesano Maderno. Tra le 1° anno, invece, ad esultare per la vittoria è stata Carlotta Casarotti dell’Officine Alberti che ha battuto Margherita Donanzan del Veloce Club Borgo ed Elisa Crestani del Breganze Millenium. Chiusa questa prova, al via della seconda gara di giornata si sono portate un centinaio di Allieve; per loro i giri da compiere sul medesimo tracciato sono stati 15. Anche in questo caso le fughe sono state ridotte all’osso dal gruppo, che ha imposto un ritmo sostenuto impedendo così pericolosi affondi. Nel finale le atlete si sono presentate sul rettilineo finale al gran completo, danno vita a un esaltante sprint vinto da Maya Ferrante. La piazza d’onore è andata alla campionessa regionale lombarda Anna Bonassi del Flanders Love, mentre terza la russa Angelina Novolodskaia del Pc Baix Ebre. La gara di Bagnolo San Vito era valida quale terza prova della Challenge Rosa “Dalla Postumia al Mincio” e la maglia di leader è stata indossata per le Esordienti del 1° anno da Emanuela Sferragatta del Team Franco Ballerini, per quelle del 2° anno da Nicole Bracco del Cesano Maderno e per le Allieve da Anna Bonassi del Flanders Love. A seguire le varie fasi di questa manifestazione vi erano anche il sindaco di Bagnolo San Vito Roberto Penna con l’assessore Marcella Manni, i consiglieri regionali dell’Fci Lombardia Adriano Roverselli, organizzatore della prova, e Deborah Gatti, responsabile del settore strada femminile, e il consigliere regionale Fci Toscana Roberto Elefante, responsabile del Trofeo Lombardia. Per il mondo delle due ruote mantovano vi erano il presidente provinciale Fausto Armanini, il vice Giovanni Comparin e i consiglieri Franco Favalli e Stefano Lodi Rizzini.