Ciclismo – Domani al debutto i baby di Mincio Chiese e Ciclo Club

Mantova Fine settimana ricco di gare per gli atleti mantovani: dai Giovanissimi, al loro esordio stagionale, agli Under 23. Fermo lo Sporteven, per la tradizionale passerella che si terrà oggi pomeriggio a Villa Poma. Sul versante agonistico, oggi Diego Ressi e Stefano Leali della General Store Essegibi F.lli Curia e Gianluca Cordioli e Tommaso Marocchi del Sissio Team parteciperanno alla Milano-Busseto. Domani Pietro Tarocco del Pedale Scaligero e i due portacolori del Sissio Team punteranno al risultato di rilievo nella gara prevista a Reda (Ra). Per quel che concerne i Giovanissimi, siamo giunti al momento del debutto che avverrà domani a Salsomaggiore (Pr) per quel che concerne i baby del Ciclo Club 77 e a Bovolone (Vr) per quelli del Mincio Chiese. Salendo di categoria, gli Esordienti e gli Allievi del Mincio Chiese hanno scelto quale palcoscenico Salizzole (Vr). A Camignone (Bs), invece, sarà di scena l’allievo Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli. La sezione femminile prevede per domani la partecipazione delle esordienti Sara Moreni e Irene Ferrari, e delle allieve Maria Acuti del Gioca in bici Oglio Po e Giulia Santella del Team Petrucci, alla gara che si disputerà a S. Marino di Carpi (Mo). Le Juniores, invece, Maddalena Lodi Rizzini del Ciclismo Insieme e Marina Filimon del Racconigi Cicling Team si porteranno sulla linea di partenza della corsa in programma a Piasco (Cn). Per gli Juniores, domani ad Altivole (Tv) gareggeranno i ragazzi del Pedale Scaligero ovvero Denis Apostol, Sebastiano Turina e Cristiano Maioli, mentre a Novara vi andranno Angelo Monister del Team Giorgi e Riccardo Grazioli, Kevin Lanzarotto, Damiano Lavelli e Andrea Godizzi della Biesse Carrera. Paolo Biondo