Tragedia sulla pista di motocross: muore un pilota 26enne trevigiano

MANTOVA Un 26enne di Sernaglia della Battaglia, Andrea Simeon, ha perso la vita in un incidente durante una gara di motocross sulla pista del Migliaretto. Il fatto è accaduto intorno alle 12.30, durante quella che era l’ultima gara del Campionato Regionale Nord Est. Il giovane, che era in sella a una Yamaha 450 cc e che gareggiava per il team Tre Pini di Montebelluna, stava affrontando una salita quando l’acceleratore della sua moto si è bloccato. La Yamaha, priva di controllo, è volata fuori pista finendo nelle reti di protezione, mentre il giovane centauro, purtroppo, veniva sbalzato contro un albero. Le condizioni del pilota 26enne risultavano fin da subito disperate. Rianimato in pista dai soccorritori del 118 veniva poi trasportato al Carlo Poma nonostante sul posto fosse già atterrata l’eliambulanza da Brescia: le condizioni del motociclista erano troppo gravi per un trasporto in altro ospedale. Il decesso è sopraggiunto circa due ore dopo il ricovero. In ospedale è finito anche il padre del giovane, che era arrivato a Mantova per seguire la gara del figlio poco prima del terribile incidente. Nel frattempo sul luogo della tragedia erano intervenuti gli agenti della questura di Mantova e la gara era stata sospesa. Si è trattato del primo incidente mortale in più di 40 anni di attività per l’impianto di via Learco Guerra.