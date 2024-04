Ciclismo – Eleonora Flaviani terza nel Trofeo Xco di Mtb Quarti Beatrice Costa, Maria Acuti e Ghidini

Mantova Un terzo, tre quarti, un nono e un quindicesimo posto: questo è il bottino messo a segno tra Pasqua e Lunedì dell’Angelo dal ciclismo giovanile mantovano impegnato tanto su strada quanto nell’mtb. Domenica ad Esanatoglia (Mc) tra le Esordienti del 1° anno Eleonora Flaviani dell’Mtb Novagli ha conquistato il podio piazzandosi 3ª nel Trofeo Nazionale Xco. In questa manifestazione si è messa in luce anche l’allieva Giulia Bertelli dello Sporteven, che mentre occupava la sesta posizione ha forato. Cambiata la ruota, ha cercato di recuperare il terreno perduto, ma alla fine ha chiuso 15esima. In un test su strada l’allieva Maria Acuti del Vc Sovico ha sfiorato il podio nel Trofeo Pasqualando a Ponte a Egola (Pi). Ieri Beatrice Costa del Gioca in bici Oglio Po, a S. Mauro Pascoli (Fc), ha conquistato il 4° posto tra le Esordienti del 1° anno. A Calcinato (Bs), l’allievo Gianfilippo Ghidini del Mincio Chiese ha mancato di poco il podio giungendo 4°. Da segnalare il 9° posto a Bagnolo di Nogarole Rocca (Vr) nel Trofeo Visentini, seconda prova del Prestigio d’oro Alè, dall’elite Gianluca Cordioli della Trevigiani Energiapura. (b)