Ciclismo giovani – Monister e Maria Acuti sugli scudi

MANTOVA Doppio hurrà per il ciclismo giovanile mantovano; due vittorie alle quali si sono affiancati anche una piazza d’onore e due terzi posti. Andando con ordine sabato l’esordiente Pietro Zerbinati dello Sporteven è salito sul podio dell’Hubo Bike Ranch 2.0, competizione di Brescia valida per l’assegnazione della maglia di campione lombardo della specialità Xco. Al termine di un test molto impegnativo il portacolori del team diretto da Carlo Pedrazzoli ha conquistato un meritato 3° posto. Ieri, invece, sul gradino più alto del podio sono saliti l’allievo Angelo Monister del Mincio Chiese a S. Lucia ai Monti di Valeggio sul Mincio (Vr) e l’esordiente Maria Acuti della Valcar in quel di Crema. Il giovane passista diretto da Marco Bertoletti da prima ben coadiuvato dai compagni di squadra ha controllato le varie fasi della competizione.

Poi sullo strappo conclusivo ha dato fondo a tutte le sue energie, supportato anche dal lavoro di Damiano Lavelli che ha concluso al 5° posto, e si è presentato sotto lo striscione d’arrivo con un discreto vantaggio. Vantaggio che gli ha permesso di alzare le braccia al cielo e gioire per il secondo alloro stagionale. In questa competizione si è distinto anche il compagno di squadra Nicola Storti che è transitato primo sotto lo striscione del GpM.

Maria Acuti, stimolata anche dal secondo posto conquistato la scorsa settimana a Riccione, ha festeggiato ieri a Crema (Cr) il primo acuto del 2021. La gara cremasca è sempre stata controllata dal gruppo, ma nel finale lei ha deciso di rompere gli indugi e prendere il largo. Gli ultimi metri Maria li ha affrontati in perfetta solitudine e tra gli applausi degli addetti ai lavori presenti all’arrivo.

La piazza d’onore, invece, l’ha conquistata con una prestazione davvero entusiasmante lo juniores Diego Ressi del Team Giorgi in occasione della Coppa Montes che si è svolta a Monfalcone con il successo in solitaria di Alberto Bruttomesso del Borgo Molino. Tra gli Esordienti maschi ieri a Dro il Mincio Chiese ha festeggiato il podio conquistato tra i secondo anno da Sergio Ferrari. Tra i primo anno, sempre per la compagine diretta dalla coppia Paolo Armanini e Stefano Battisti, 10° si è piazzato Manuel Mazzola. Restando in categoria, ma spostando i riflettori su Alzate Brianza (Mb) da segnalare l’11° posto colto da Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli.

Paolo Biondo