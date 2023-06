Ciclismo giovanile – Mincio Chiese show con Marocchi e Saccani

Mantova Domenica da ricordare per il Mincio Chiese. Il bilancio di giornata si è chiuso con ben due vittorie e due piazze d’onore. Andando con ordine, a Trento, in occasione del Trofeo “Cassa di Trento”, Federico Saccani ha messo a segno la sua terza vittoria stagionale. L’atleta del team gialloblu ieri nel capoluogo trentino si è imposto, vestendo la maglia della rappresentativa dell’Fci Lombardia, al termine di un lungo ed esaltante sprint. E’ uscito prepotentemente ai 200 metri e ha tagliato il traguardo vittorioso con una bici di vantaggio nei riguardi di Giacomo Rosato della Termopiave Valcavasia, secondo, e di Andrea Quaresima del Padovani che ha chiuso al terzo posto.

La seconda vittoria di giornata per gli atleti diretti da Marco Bertoletti è giunta a Casazza (Bg) nel Trofeo Comune e in questo caso non si è trattato di arrivo allo sprint, bensì per distacco. A compiere questo perfetto gesto atletico è stato Filippo Marocchi che da prima è stato il promotore, con il compagno di squadra Sergio Ferrari, giunto poi secondo al termine della gara, della fuga vincente nata a una trentina di chilometri dal termine. I due hanno preso il largo e non sono stati più ripresi dagli inseguitori. Sull’ultimo strappo prima del traguardo, Marocchi ha scelto l’attimo giusto, ha fatto il vuoto alle sue spalle ed è stato accompagnato sotto lo striscione d’arrivo dagli applausi degli sportivi. Ferrari ha tenuto il proprio passo ed è riuscito ad evitare l’aggancio degli inseguitori, chiudendo la sua fatica a 33” dal vincitore. Il gruppo è poi giunto al traguardo con un ritardo di 46” da Marocchi.

A Molinette di Mazzano (Brescia) protagonisti sono stati gli Esordienti e tra i primo anno il mantovano Cristian Ghiroldi dell’Aspiratori Otelli ha concluso la sua fatica ottenendo il quarto posto. Meglio di lui ha fatto Diego Frer del Mincio Chiese che tra i 2° anno è salito sul podio sfiorando il gradino più alto. Sul rettilineo d’arrivo, infatti, ha dato vita a un esaltante testa a testa con Simone Buroni del Pontenure che lo ha anticipato di poco sotto lo striscione d’arrivo.

Paolo Biondo