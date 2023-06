Tennis – Rosemary Barraco vince a Poggio Rusco

Poggio Rusco Un altro trofeo da mettere in una già ricca bacheca. Nel torneo di categoria Under 14 femminile, svoltosi nei giorni scorsi a Poggio Rusco, vittoria in finale di Rosemary Barraco (in foto). La 4.2 della Canottieri Mincio ha battuto Marta Gavioli (4.1), tesserata del TC Modena, atleta sulla carta più forte. Il match invece è stato molto combattuto: Rosemary si è imposta al tie-break 4-6, 6-4, 10-6 dopo una vera maratona. Nel primo set partenza in salita per Rosemary con Gavioli che è andata a vincere, non senza faticare però. Nel secondo la mantovana ha riordinato le idee, è cresciuta nei colpi e ha riportato il match in parità. C’è poi stata grande battaglia nel tie-break per decidere le sorti della finale. L’ultimo atto ha visto prevalere 10-6 Barraco che si è aggiudicata il torneo in rimonta e ha così festeggiato un altro successo di prestigio.