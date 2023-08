Ciclismo giovanile – Ospitaletto e Castel d’Ario: una domenica a tutto gas sulle strade mantovane

Mantova Gli Esordienti (120 iscritti tra primo e secondo anno) al mattino ad Ospitaletto Mantovano; gli Juniores (circa 200) al pomeriggio a Castel d’Ario: sono tre le corse in programma domani sulle strade mantovane per un altro fine settimana ricco di emozioni predisposto dal Comitato provinciale Fci con la collaborazione delle società affiliate. La kermesse di Ospitaletto avrà un valore aggiunto dettato dal fatto che in palio, oltre al Trofeo Comune di Marcaria – Trofeo Cooperativa Sociale San Bartolomeo, ci sarà il titolo di campione provinciale della categoria Esordienti. La partenza della prima corsa è fissata alle ore 9, la seconda alle 10.15: organizza l’Uc Ceresarese con la fattiva collaborazione “sul campo” di Fausto Armanini e il sostegno del Comune di Marcaria, della Cooperativa Sociale San Bartolomeo e del Comitato provinciale Fci. Si gareggia su un circuito di 8 km che gli Esordienti del 1° anno affronteranno cinque volte, una in più quelli del secondo anno. Per i colori mantovani da seguire con particolare attenzione gli atleti del Mincio Chiese e dello Sporteven in lizza per indossare la maglia biancorossa di campioni provinciali.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, l’attenzione degli appassionati si sposterà a Castel d’Ario dove il Pedale Casteldariese del presidente Fausto Mirandola ha organizzato l’edizione 2023 del Gp Dmt Alè. Protagonisti saranno in questo caso gli Juniores con anche tre formazioni internazionali, la Talentos Colombia, l’Alta Austria e l’Ukraina. Tra i quasi 200 atleti sulla linea di partenza vi saranno pure alcuni mantovani, ovvero il beniamino locale Denis Apostol del Pedale Scaligero, che sarà affiancato dal compagno di squadra Sebastiano Turina. Per la Biesse Carrera saranno in gara Riccardo Grazioli, Damiano Lavelli e Kevin Lanzarotto, mentre il Team Giorgi schiera Angelo Monister. Il programma della corsa casteldariese prevede sette tornate su un circuito lungo iniziale di 13,200 km, per poi passare ad uno più breve di 4,200 km che gli atleti affronteranno nove volte fino a completare i 130 chilometri previsti.

Sempre domani i Giovanissimi mantovani saranno in gara a Villafranca, gli Allievi del Mincio Chiese a Nogarè (Tn) e la Juniores Maddalena Lodi Rizzini, del Ciclismo Insieme, a Noventa di Piave (Ve), laddove l’Under 23 Iris Rolfini, dello Sporteven, farà il proprio debutto in una corsa su strada.