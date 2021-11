Natale a Mantova 2021, oltre 150 le iniziative

MANTOVA Oltre 150 le iniziative che caratterizzano la terza edizione di Natale a Mantova, un mese e mezzo di eventi frutto della collaborazione tra amministrazione comunale, realtà del territorio, associazioni di categoria degli artigiani Cna e Confartigianato, con Radio Bruno come media partner e la progettazione grafica della rassegna da parte di Green Studio, come ieri illustrato dal vice sindaco Giovanni Buvoli e dall’assessore comunale Iacopo Rebecchi, durante la presentazione del programma, a palazzo Soardi.

L’obiettivo comune è quello di realizzare proposte che possano interessare i turisti, ma pure far trascorrere un periodo festivo con una atmosfera di normalità ai mantovani. Importanti fondi sono, infatti, stati investiti durante questa complessa fase, per far fronte alle difficoltà sociali ed economiche emerse. Circa di 200.000 euro, come lo scorso anno, la cifra per completare il progetto natalizio, comprese le luminarie, che si accenderanno ufficialmente domani.

Dalle 17, infatti, in piazza Erbe partirà l’animazione con Radio Bruno, l’arrivo di Babbo Natale e degli elfi. Poi il coro Gospel Voices Family e alle 18 accensione delle luminarie e avvio della filodiffusione in tutto il centro, con 10 chilometri di cavi e 500 altoparlanti. Dal mattino saranno aperti i mercatini e illuminato l’albero cittadino. Alberi di Natale, alti 9 metri e decorati, saranno posizionati in ogni quartiere: Colle Aperto, Cittadella. Borgo Angeli, Valletta Valsecchi, San Pio, Castelletto Borgo, Formigosa, Lunetta, Te Brunetti, Borgo Chiesanuova e Pompilio.

Fino al 9 gennaio sarà aperta anche la pista di pattinaggio, 500 metri quadrati in piazza Virgiliana. La rappresentazione visiva del Natale 2021 ha come simbolo un cristallo di ghiaccio, connesso con tutti gli altri, per sottolineare la volontà di condivisione e vicinanza.

Ancora: il trenino di Natale, gli incontri dedicati a santa Lucia a cura della Biblioteca Baratta e del Centro per le Famiglie, spettacoli di burattini, manifestazioni curate dal distretto urbano del commercio, concerti e workshop. E al Christmas Corner sarà possibile scattare una foto, da spedire come cartolina virtuale. Il programma completo si trova sul sito www.nataleamantova.it, aggiornamenti sui social. Ilperf