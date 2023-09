Ciclismo – Giovanissimi a Goito e Rivalta

Mantova Il fine settimana si è aperto con buoni piazzamenti per il ciclismo giovanile mantovano. A Giovo (Tn), nella cronoscalata riservata agli Allievi, si sono distinti i portacolori del Mincio Chiese. Filippo Marocchi e Sergio Ferrari si sono piazzati rispettivamente 7° e 17°. Tra gli Juniores, invece, a Rivara (To) Angelo Monister del Team Giorgi ha conquistato il 12° posto nel Trofeo Zanini che si è svolto a Gorla Maggiore (Va).

Anche oggi molti sono gli appuntamenti da seguire con particolare attenzione. In terra mantovana due saranno le competizioni sulle quali saranno puntati i riflettori; la prima si svolgerà a Goito e in questo contesto verrà assegnato il Trofeo Elettrodigit, ultima prova del circuito Junior Cup Mtb Avis, e a coordinarne ogni fase saranno i responsabili dell’Orange Frog Team Bike Piubega. La prima delle sei partenze in programma verrà data alle 10 e in gara vi saranno più di 120 Giovanissimi compresi i mantovani del Chero Group Team Sfrenati, dell’Mtb Novagli, dell’Mtb Santa Maria, del Mincio Chiese e dello Sporteven. Il tutto avverrà su un circuito di circa 1 km interamente sterrato ricavato nella zona degli impianti sportivi goitesi. Al pomeriggio a Rivalta sempre i baby animeranno dalle ore 15 le varie fasi del 1° Trofeo Impresa Edile Massimo Ghidetti. Il quartier generale della competizione allestita dagli Amici del Pedale Rivaltese sarà il piazzale antistante il palazzetto dello sport mentre il circuito di poco superiore al chilometro avrà la linea di partenza e lo striscione d’arrivo in via Panicella, parallela alla via principale del borgo rivierasco. Da seguire gli atleti dei team mantovani ovvero il Ciclo Club 77, il Mincio Chiese e l’Allgor Tatobike. Oggi vi sarà il debutto ufficiale della formazione allestita dallo Sporteven nell’ambito del ciclocross. La stagione si apre infatti con la gara che si svolgerà a Cadoneghe (Pd). (b)