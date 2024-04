Calcio Serie C: MANTOVA-VICENZA 0-2 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Terzultima partita di campionato per il Mantova, che ospita il Vicenza terzo in classifica. E’ il primo match che i ragazzi di Possanzini giocano al Martelli dopo la promozione matematica in Serie B. L’entusiasmo è alle stelle: curva Te e tribune gremite, mentre in Cisa siedono circa 700 tifosi vicentini. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-VICENZA 0-2

MANTOVA (4-2-3-1): Festa Fedel, Redolfi, Brignani, Panizzi; Burrai, Trimboli; Giacomelli, Galuppini, Fiori; Mensah. A disp.: Sonzogni, Celesia, Bani, Debenedetti, Wieser, Cavalli, Radaelli, Bombagi, Napoli, Argint, Maggioni, Muroni, Bragantini, Monachello, De Maio. All.: Possanzini.

VICENZA (3-4-1-2): Massolo; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Tronchin, Ronaldo, Greco; Della Morte; Ferrari, Pellegrini. A disp.: Gallo, Confente, Proia, Cavion, Delle Monache, Busato, Lattanzio, Talarico, Fantoni. All.: Vecchi.

ARBITRO: Francesco D’Eusanio di Faenza (assistenti: Cecchi di Roma 1 e Peloso di Nichelino)

RETI: 2′ e 3′ Ronaldo

NOTE: Calci d’angolo: 0-1.

Primo tempo

8′ Colpo di testa di Ferrari a lato di poco.

7′ Partenza choc del Mantova che prova a reagire. Il Martelli continua a cantare.

3′ Raddoppio del Vicenza. Rinvio corto di Festa, palla sui piedi di Ronaldo che tira senza nemmeno troppa convinzione da 30 metri. La palla si infila in rete tra lo sconcerto dei biancorossi.

2′ Vicenza in vantaggio. Ronaldo batte magistralmente la punizione e infila Festa.

2′ Subito un calcio di punizione per il Vicenza da invitante posizione.

Il pre-gara

Tutto pronto per il fischio d’inizio. Sarà il Mantova a toccare il primo pallone. I biancorossi attaccheranno verso la Te. Si comincia.

Prima del fischio d’inizio verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’incidente alla centrale idroelettrica di Suviana.

Tra gli applausi scroscianti del Martelli le squadre fanno il loro ingresso in campo. Mantova in maglia bianca con banda rossa, Vicenza in nero.

Il Martelli è una bolgia impressionante. Si attende l’ingresso in campo delle squadre.

Nella formazione iniziale la sorpresa è Giacomelli (grande ex di turno) titolare. Torna Fiori dopo la squalifica, in panchina l’acciaccato Radaelli.

Lo speaker del Martelli, Giordano Sampietri, in versione dj con tanto di consolle a bordo campo. Tra le canzoni diffuse ad altissimo volume nella “discoteca Martelli” l’ormai iconica “Onda alta” di Dargen D’Amico: al passaggio “Sento un brivido” la musica viene abbassata e tutti i tifosi cantano.

Giornata caldissima (28 gradi la temperatura), terreno in perfette condizioni e Martelli che va riempiendosi. Si è appena tenuta la conferenza stampa del presidente della Lega Pro, Matteo Marani, che si è complimentato col Mantova per la promozione.