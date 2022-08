Ciclismo – Gli Allievi del Mincio Chiese danno spettacolo a Dro

MANTOVA Gli allievi del Mincio Chiese dominano a Dro (Tn), nel Trofeo Supermarket, ma alla fine si devono accontentare della piazza d’onore. Kevin Lanzarotto, infatti, ha dato vita ad un entusiasmante testa a testa con Daniele Fratton, che lo ha superato pochi metri prima dell’arrivo. La formazione diretta in ammiraglia da Marco Bertoletti ha piazzato poi nella top ten anche Sergio Ferrari 6°, Andrea Godizzi 8° e Matteo Morelli 10°. Sempre a Dro, ma tra gli esordienti, positivi piazzamenti sono arrivati tra i 2° anno: Emanuele Mazzola ha chiuso all’8° posto e Manuel Trivini Bellini 10°.

Restando in casa Mincio Chiese, da sottolineare anche la piazza d’onore colta da Beatrice Costa nella corsa dei giovanissimi a Montichiari.

Per quanto riguarda, invece, gli atleti mantovani che difendono i colori di formazioni di altre province, da segnalare che lo juniores Stefano Leali, del Team Giorgi, nella Treviglio-Bracca, gara disputata sulla distanza di 120 km con ripetute ed impegnative salite, ha lottato per salire sul podio, ma alla fine si è dovuto accontentare di un onorevole 4° posto.

Chiusa questa parentesi, l’attenzione degli appassionati si sposta subito sui Campionati Italiani della pista che si svolgeranno da domani a venerdì a Dalmine (Bg): saranno ben otto gli atleti mantovani al via, quattro esordienti donne, due allieve e due allievi, che per l’occasione vestiranno la casacca delle selezioni della Lombardia e del Veneto.