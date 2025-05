Telefonata Trump-Von der Leyen, rinviati i dazi all’Ue al 9 luglio

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Schiarita nei rapporti tra glie l’sul tema dei dazi.dopo una telefonata con la presidente della Commissione Ue,, ha accettato di prorogare al 9 luglio la sospensione dei dazi al 50% all’Ue rispetto alla scadenza originaria dell’1 giugno.

“L’UE e gli Stati Uniti condividono la relazione commerciale più importante e stretta al mondo – aveva scritto ieri sera Von der Leyen in un post su X -. L’Europa è pronta a far avanzare i negoziati rapidamente e con decisione. Per raggiungere un buon accordo, avremo bisogno di tempo fino al 9 luglio”.

Richiesta accolta da Trump, che parlando con i giornalisti ha spiegato che “ci incontreremo rapidamente e vedremo se riusciremo a trovare una soluzione”. Poi su Truth ha aggiunto che è “un privilegio prorogare la scadenza” dei dazi.

– foto IPA Agency –

