Tamburello Serie A – Il Castellaro torna in vetta. Arrivederci a settembre

MANTOVA Un campionato così non si vedeva da una vita. Quattro squadre in un punto e lotta scudetto infuocata, quando mancano quattro giornate al termine, con (quasi) tutti gli scontri diretti da giocare. E ovviamente le mantovane assolute protagoniste. Il Castellaro si è imposto di forza nel derby con la Cavrianese ed è tornato al comando grazie al successo pieno dell’Arcene sul Sommacampagna: collinari e veronesi sono appaiati in vetta a quota 46, con un punto di vantaggio sull’altra coppia formata dallo stesso Arcene e dall’arrembante Solferino, che ha vinto facile sul campo del Fontigo nell’unico match giocato sabato pomeriggio.

Il Castellaro, come dicevamo, ha fatto bottino pieno nel derby in notturna contro la Cavrianese priva di Cimonetti e con Marcazzan non in serata: primo set senza storia, che i campioni d’Italia hanno vinto 6-0; nel secondo, gli ospiti sono partiti bene portandosi sul 2-0, poi Gasperetti e compagni hanno infilato altri sei giochi di fila e chiuso i conti in due ore di gioco. «L’assenza di Cimonetti si è fatta sentire nella Cavrianese – riconosce Arturo Danieli, patron del Castellaro – comunque è stata una bella partita, con degli ottimi scambi. Nel secondo set la Cavrianese era partita bene, ma una volta raggiunta, non c’è stata storia. Ovviamente il fatto di essere ritornati in vetta ci fa molto piacere».

Il Ceresara si è imposto a Tuenno sul fanalino, per la gioia del presidente Pezzini. «Ottima prestazione e salvezza quasi sicura, anche se a tratti ci siamo complicati un po’ la vita e abbiamo dovuto sudare tre ore». Il Guidizzolo ha invece perso in casa al tie break col Cremolino. «Peccato – dice il presidente Grandi – la squadra ha giocato alla grande nel primo set, poi purtroppo si è persa: può capitare».

Il campionato ora si ferma per dare spazio alla Coppa Italia: riprenderà domenica 4 settembre con una volata finale da non perdere.

RISULTATI 7° DI RITORNO

Arcene-Sommacampagna 2-0

Castellaro-Cavrianese 2-0

Cavaion-Sabbionara 2-0

Fontigo-Solferino 0-2

Guidizzolo-Cremolino 1-2

Tuenno-Ceresara 0-2

CLASSIFICA

Castellaro 46

Sommacampagna 46

Solferino 45

Arcene 45

Cavrianese 33

Guidizzolo 23

Cremolino 19

Ceresara 19

Fontigo 15

Sabbionara 13

Cavaion 12

Tuenno 8