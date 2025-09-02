Ciclismo – Golfrè Andreasi in gran spolvero. Vince a Montirone e conquista i titoli provinciale e regionale

San Giacomo d/S Un successo che vale triplo è quello conquistato domenica a Montirone (Bs) da Simone Golfrè Andreasi del Team Oop-Xanten tra i senior 2. Oltre alla vittoria di giornata, il forte mantovano ha conquistato anche due importanti titoli: quello di campione provinciale bresciano e quello di campione regionale lombardo Fci. Per quanto riguarda la gara, dopo vari attacchi tentati ma purtroppo sempre neutralizzati dal gruppo, al comando si è portato un drappello composto da 13 unità. Senza perdersi d’animo il corridore di San Giacomo delle Segnate ci ha riprovato, è uscito dal gruppo e questa volta è riuscito ad agganciare la testa della corsa. Nel finale poi non ha mollato e ha trovato le forze per cogliere di sorpresa gli avversari e presentarsi a braccia alzate sotto lo striscione d’arrivo. Da quando indossa i colori del Team Oop – Xanten, ha posto nella sua bacheca il titolo regionale per la seconda volta in tre anni. «Un successo voluto e cercato – racconta Simone appena sceso dalla bicicletta – vista la stagione piuttosto travagliata a causa di problemi fisici che sembrano pian piano in via di risoluzione. Inoltre questo alloro sicuramente servirà per ridarmi fiducia in vista anche della prossima stagione».

Paolo Biondo