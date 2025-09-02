A Mantova la funzionaria della città gemellata giapponese di Omihachiman Tomoka Takemura

È a Mantova in questi giorni la funzionaria responsabile delle attività internazionali del Comune di Omihachiman Tomoka Takemura, nell’ambito di un programma di formazione avviato dalla città giapponese, con l’obiettivo di sviluppare e rafforzare gli scambi di buone prassi tra realtà gemellate.
Oltre a rinnovare la collaborazione e l’amicizia tra le due città, la funzionaria giapponese visiterà gli uffici e le strutture comunali, i musei civici di Mantova, varie realtà del territorio ed assisterà direttamente all’evento del Festivaletteratura che coinvolge l’intera comunità dal 3 al 7 settembre.
Tomoka Takemura è stata accolta, martedì 2 settembre, presso il Municipio di via Roma 39, dalla responsabile dei Gemellaggi del Comune di Mantova Maddalena Portioli e dalla dipendente comunale Cristina Regattieri.